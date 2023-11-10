«В «Реале» не нужно спешить». Анчелотти поддержал Гюлера после очередной травмы

Карло Анчелотти прокомментировал очередную травму Арды Гюлера.

«Я сказал ему сохранять спокойствие и не торопиться. Трудно, будучи травмированным, смотреть, как играют другие парни... Я понимаю его печаль и разочарование.

Мы поддерживаем Арду. В «Реале» не нужно спешить. Его будущее здесь, в «Мадриде», у него необыкновенный талант», - заявил итальянец.

Напомним, что Гюлер получил уже третью травму в «королевском клубе». Турок пропустит не менее месяца из-за разрыва квадрицепса.