Говорит Мадрид
Блог

«В «Реале» не нужно спешить». Анчелотти поддержал Гюлера после очередной травмы

Клубы Клубы
Реал Мадрид Реал Мадрид
Арда Гюлер Арда Гюлер
Карло Анчелотти Карло Анчелотти
Футбол Футбол

Карло Анчелотти прокомментировал очередную травму Арды Гюлера.

«Я сказал ему сохранять спокойствие и не торопиться. Трудно, будучи травмированным, смотреть, как играют другие парни... Я понимаю его печаль и разочарование.

Мы поддерживаем Арду. В «Реале» не нужно спешить. Его будущее здесь, в «Мадриде», у него необыкновенный талант», - заявил итальянец.

Напомним, что Гюлер получил уже третью травму в «королевском клубе». Турок пропустит не менее месяца из-за разрыва квадрицепса.

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
corazón blanco
Надеюсь, что мы все же когда-нибудь увидим дебют Гюлера, здоровья ему!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
el52el5353
удачи парню.просто невезение.нагрузки большие.подлечится и покажет свой уровень,правильно говорит тренер,форсировать не нужно,а парень очень талантливый.гол в ворота Уэльса-просто сказка.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Эльдар Сулейманов
надо просто его продать аккуратно как купили, с ним уже всё понятно
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Нефанатик
Ответ Эльдар Сулейманов
надо просто его продать аккуратно как купили, с ним уже всё понятно
Какой ты понятливый
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Нефанатик
Гоните уже этого физиотерапевта вместе с главным тренером
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий