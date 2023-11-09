Почему Гюлер не вышел на поле хотя бы в концовке матча с «Брагой»? Анчелотти все объяснил

Арда Гюлер, который очень впечатлил тренерский штаб «Мадрида» во время предсезонки, так и не дебютировал за новый клуб.

Все ждали, что турок выйдет на поле в матче с «Райо», но юноша всю встречу провел на скамейке запасных. Хотя Анчелотти говорил, что полузащитнику необходимо игровое время.

К 61-й минуте матча против «Браги» «Реал» вел со счетом 3:0. Казалось бы, идеальный момент для дебюта Гюлера. Но и в этой игре юноша на поле не вышел.

После матча Анчелотти объяснил, почему дебют Арды откладывается:

«Мы стараемся быть с ним очень осторожными. Он провел с командой всего четыре тренировки после серьезной травмы. У него будет свой шанс, когда он будет готов на 100%».

Ранее сообщалось, что турок полностью восстановился и готов играть. Видимо, он не до конца набрал форму. Пожелаем Гюлеру здоровья.

Когда мы наконец увидим полузащитника в действии?