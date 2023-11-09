Говорит Мадрид
Блог

Почему Гюлер не вышел на поле хотя бы в концовке матча с «Брагой»? Анчелотти все объяснил

Реал Мадрид Реал Мадрид
Арда Гюлер Арда Гюлер
Ла Лига Ла Лига
Карло Анчелотти Карло Анчелотти
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Арда Гюлер, который очень впечатлил тренерский штаб «Мадрида» во время предсезонки, так и не дебютировал за новый клуб.

Все ждали, что турок выйдет на поле в матче с «Райо», но юноша всю встречу провел на скамейке запасных. Хотя Анчелотти говорил, что полузащитнику необходимо игровое время.

К 61-й минуте матча против «Браги» «Реал» вел со счетом 3:0. Казалось бы, идеальный момент для дебюта Гюлера. Но и в этой игре юноша на поле не вышел.

После матча Анчелотти объяснил, почему дебют Арды откладывается:

«Мы стараемся быть с ним очень осторожными. Он провел с командой всего четыре тренировки после серьезной травмы. У него будет свой шанс, когда он будет готов на 100%».

Ранее сообщалось, что турок полностью восстановился и готов играть. Видимо, он не до конца набрал форму. Пожелаем Гюлеру здоровья.

Когда мы наконец увидим полузащитника в действии?

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
игрочишка всея руси
В игре с валенсией выпустили бы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кентуки
Удачи молодому Туроку!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
corazón blanco
Но раз приезжал Монтелла в Вальдебебас и посещал тренировку Мадрида, поддержав за одно Гюлера, я даже не удивлюсь, если он вызовет его в сборную. Но надеюсь, что все же Арда останется в расположении клуба и уже после международного перерыва мы наконец-то сможет насладиться его игрой.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий