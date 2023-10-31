Беллингема говорит о голах в Класико на Золотом мяче – камера сразу же показывает игрока «Барсы»

Операторы на церемонии вручения Золотого мяча огорчили некоторых игроков и тренеров во время награждения.

Сразу после того, как заговорили о двух голах Джуда Беллингема в Класико, в эфире показали Марка-Андре тер Стегена, который не справился с ударами игрока «Мадрида». Судя по выражению лица голкипера, он до сих пор переживает неудачу, произошедшую в выходные.

Что касается Джуда Беллингема, то англичанин выиграл Трофей Копа 2023 года как лучший молодой игрок сезона 2022/23.