Беллингема говорит о голах в Класико на Золотом мяче – камера сразу же показывает игрока «Барсы»
Операторы на церемонии вручения Золотого мяча огорчили некоторых игроков и тренеров во время награждения.
Сразу после того, как заговорили о двух голах Джуда Беллингема в Класико, в эфире показали Марка-Андре тер Стегена, который не справился с ударами игрока «Мадрида». Судя по выражению лица голкипера, он до сих пор переживает неудачу, произошедшую в выходные.
Что касается Джуда Беллингема, то англичанин выиграл Трофей Копа 2023 года как лучший молодой игрок сезона 2022/23.
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