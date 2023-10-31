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Беллингема говорит о голах в Класико на Золотом мяче – камера сразу же показывает игрока «Барсы»

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Операторы на церемонии вручения Золотого мяча огорчили некоторых игроков и тренеров во время награждения.

Сразу после того, как заговорили о двух голах Джуда Беллингема в Класико, в эфире показали Марка-Андре тер Стегена, который не справился с ударами игрока «Мадрида». Судя по выражению лица голкипера, он до сих пор переживает неудачу, произошедшую в выходные.

 

Что касается Джуда Беллингема, то англичанин выиграл Трофей Копа 2023 года как лучший молодой игрок сезона 2022/23.

1 комментарий

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Артём Поддубный
очередная высосаная из пальца ерундовина, в чём виноват Тер Штеген? это первый проигрыш в Классико при нём на воротах? Нет. Шумиха такая, как будто он 5 дураков пропустил.
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