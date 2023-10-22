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Серхио Рамос отправил трогательное послание двум игрокам «Реала»

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«Скучаю по вам, братья!!» – написал Серхио Рамос в социальной сети, прикрепив свою фотографию с Тони Кроосом и Лукой Модричем после ничьей 1:1 «Севильи» с «Реалом».

Это очень трогательно. Серхио до сих пор любит клуб и своих товарищей по команде, рядом с которыми играл столько лет.

Сообщается, что после финального свистка Рамос направился в раздевалку «Реала», чтобы пообщаться с бывшими одноклубниками.

37-летний футболист отлично сыграл против «Мадрида», большую часть времени уверенно действуя в обороне.

2 комментария

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Rhett Butler
Легенды!
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