1 мин.

😲 Представьте, что вы сладко спите, а к вам в дом тайно пробирается... Роналдо! 😱 С Винисиусом так и было

38

И сливочное пробуждение.

Netflix продолжает пиарить шоу с Винисиусом. Теперь отрицать бесполезно – делают они это удачно.

Стриминговый сервис показал минутный отрывок, в котором в гости к спящему нападающему «Реала» заскочил другой легендарный экс-игрок королевского клуба – Роналдо.

Как он попал в дом, не уточняется.

Ясно одно: Винисиусу точно стоит завести собаку.

Клубы
logoРеал Мадрид
logoВинисиус Жуниор
logoРоналдо