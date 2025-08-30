😲 Представьте, что вы сладко спите, а к вам в дом тайно пробирается... Роналдо! 😱 С Винисиусом так и было

И сливочное пробуждение.

Netflix продолжает пиарить шоу с Винисиусом. Теперь отрицать бесполезно – делают они это удачно.

Стриминговый сервис показал минутный отрывок, в котором в гости к спящему нападающему «Реала» заскочил другой легендарный экс-игрок королевского клуба – Роналдо.

Как он попал в дом, не уточняется.

Ясно одно: Винисиусу точно стоит завести собаку.