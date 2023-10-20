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«Одна плохая игра и тебя уничтожат». Уэйн Руни обратился к Беллингему

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Предостерегает на будущее.

«Беллингем находится в очень хорошей форме. В настоящее время он один из лучших игроков в мире. На мой взгляд, он − будущий капитан. Я очень впечатлен тем, как с ним обращаются, как он говорит, как играет; в свои 20 лет он уже лидер», − заявил Уэйн Руни на презентации себя в качестве тренера «Бирмингема».

«Но у Беллингема будет спад, и важно, чтобы мы не «убили» его, когда это произойдет. Это пройдет. Если он будет продолжать в том же духе, то реализует свой потенциал. Но мы должны его поддерживать».

«Любому игроку трудно, когда у него спад формы или проблемы вне поля. Трудно заглушить весь шум. Ты играешь за «Мадрид». Одна плохая игра и тебя уничтожат», − добавил экс-игрок «Юнайтед».

СМИ и болельщикам стоит помнить, что Джуду Беллингему всего 20 лет. Когда-то настанет момент, когда у него будет плохая форма. Игроку потребуется еще больше поддержки, чем есть сейчас.

1 комментарий

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Ganial
Спортс жалости не знает
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