«Одна плохая игра и тебя уничтожат». Уэйн Руни обратился к Беллингему

Предостерегает на будущее.

«Беллингем находится в очень хорошей форме. В настоящее время он один из лучших игроков в мире. На мой взгляд, он − будущий капитан. Я очень впечатлен тем, как с ним обращаются, как он говорит, как играет; в свои 20 лет он уже лидер», − заявил Уэйн Руни на презентации себя в качестве тренера «Бирмингема».

«Но у Беллингема будет спад, и важно, чтобы мы не «убили» его, когда это произойдет. Это пройдет. Если он будет продолжать в том же духе, то реализует свой потенциал. Но мы должны его поддерживать».

«Любому игроку трудно, когда у него спад формы или проблемы вне поля. Трудно заглушить весь шум. Ты играешь за «Мадрид». Одна плохая игра и тебя уничтожат», − добавил экс-игрок «Юнайтед».

СМИ и болельщикам стоит помнить, что Джуду Беллингему всего 20 лет. Когда-то настанет момент, когда у него будет плохая форма. Игроку потребуется еще больше поддержки, чем есть сейчас.