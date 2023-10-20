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Сын погибшего в автокатастрофе Хосе Антонио Рейеса подписал первый профессиональный контракт - с «Реалом»!

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Перес сдержал обещание.

Хосе Антонио Рейес погиб в автокатастрофе в 2019 году, когда его старшему сыну Хосе Рейесу Лопесу было 11 лет. Рейес-младший был зачислен в академию «Реала», президент клуба Флорентино Перес обещал взять его под опеку до совершеннолетия.

В среду он подписал профессиональный контракт с «Реалом».

«Особенный момент для меня. Я подписал первый профессиональный контракт с «Реалом».

Хочу поблагодарить клуб за доверие, а свою семью – за ежедневную поддержку. Буду продолжать работать и стараться изо всех сил, чтобы зайти как можно дальше», – написал Рейес-младший в инстаграме.

2 комментария

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Ayrik
Респект Фло Пересу конечно же
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Денис Оськин
Молодец. Он не обеднеет, а положительного пиара получит вагон.
0
0
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