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Запах алкоголя в раздевалке, фастфуд перед каждым матчем: Фабио Капелло рассказал о сезоне 2006/07 в «Мадриде»

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Фабио Капелло выступил на открытии нового учебного года в миланской Высшей школе лингвистических медиаторов.

Тренер рассказал студентам много интересного о сезоне 2006/07 в «Мадриде». Отправимся в это увлекательное путешествие вместе с Фабио. Слова менеджера передает издание AS.

Об уходе Роналдо

«В феврале 2007 года я решил выгнать Роналдо Назарио. Он любил вечеринки и подначивал одноклубников ходить на тусовки вместе с ним. А ведь в Испании СМИ имеют большое влияние на общество.

Однажды Ван Нистелрой сказал мне: «Сэр, в раздевалке пахнет алкоголем», и это было правдой. В том году Роналдо весил 94 кг. В Корее, на чемпионате мира 2002 года, он весил 82 килограмма. Я посоветовал ему похудеть... а он, напротив, набрал вес – до 92,5 кг».

Предупреждение для «Милана»

«Однажды Берлускони позвонил мне, чтобы спросить о целесообразности трансфера Роналдо. Я отговаривал Берлускони от этого подписания. Сказал, что Роналдо – любитель вечеринок, который думает лишь о том, чтобы быть окруженным женщинами. Он [Берлускони] сказал: «Хорошо, спасибо, Фабио». На следующий день Роналдо подписал контракт с «Миланом», Берлускони меня не послушал».

О Кассано

«С Кассано у меня все вышло из-под контроля. Он просил картошку фри перед каждым матчем! Это неприемлемо. Я был даже больше зол на шеф-повара, чем на Кассано. Не понимал, зачем он это [кормит игрока фастфудом] делает».

Несмотря на сложности, о которых говорит итальянский тренер, в сезоне 2006/07 «Реал» сумел завоевать чемпионский титул.

А чем вам запомнился второй приход Капелло в «королевский клуб»?

4 комментария

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corazón blanco
Берлускони увидел в Роналдо родственную душу. Он сам любил находится в обществе девушек) Да и вспомните, как он мотивировал игроков Монцы)
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Lifar Skladchikov
Дон Фабио навел порядок в Реале, за что его уже можно благодарить
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corazón blanco
Ответ Lifar Skladchikov
Дон Фабио навел порядок в Реале, за что его уже можно благодарить
Да и играли при нем в красивый, комбинационный футбол. Много матчей было с обилием голов. Два прихода дона Фабио в Мадрид были весьма удачными.
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pasmike
Ответ corazón blanco
Да и играли при нем в красивый, комбинационный футбол. Много матчей было с обилием голов. Два прихода дона Фабио в Мадрид были весьма удачными.
По игре первый приход был конечно более запоминающимся. Как раз только сняли ограничения на легионеров и была эпическая гонка Реала и Барсы в Ла Лиге. Жаль, что в том году Реал не играл в еврокубках. Второй приход - это про несгибаемый характер Мадрида, голов для Реала в Ла Лиге забили не так чтобы много - 66 в 38 играх.
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