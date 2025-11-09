«Реал» недоволен игрой Родриго и готов отпустить его в два раза дешевле 🤯

«Реал Мадрид» недоволен нестабильной игрой Родриго в текущем сезоне и готов снизить цену для потенциальных покупателей, сообщает Defensa Central.

Королевский клуб готов отпустить бразильца за 50 миллионов евро.

В этом сезоне 24-летний нападающий сыграл всего 25% возможных минут под руководством Хаби Алонсо.

Ранее главным претендентом на трансфер Родриго считался «Арсенал». Но, по слухам, «Реал» требовал 100 миллионов евро, из-за чего сделка не состоялась.