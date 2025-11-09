«Реал» недоволен игрой Родриго и готов отпустить его в два раза дешевле 🤯
«Реал Мадрид» недоволен нестабильной игрой Родриго в текущем сезоне и готов снизить цену для потенциальных покупателей, сообщает Defensa Central.
Королевский клуб готов отпустить бразильца за 50 миллионов евро.
В этом сезоне 24-летний нападающий сыграл всего 25% возможных минут под руководством Хаби Алонсо.
Ранее главным претендентом на трансфер Родриго считался «Арсенал». Но, по слухам, «Реал» требовал 100 миллионов евро, из-за чего сделка не состоялась.
У него зарплата (как говорит capology) 8 млн евро в год чистыми. В ПСЖ больше получают только Дембеле (10 млн) и Хвича (9 млн). В Сити сильно больше только Холанд (17 млн) и ряд игроков 8-9 млн.
Какой клуб в своем уме ему даст хотя бы столько же? Никакой! Скорее всего Родриго будет саботировать внешние предложения до последнего, пока не появится улучшение контракта на горизонте. А оно не должно появиться. Разве что только из нефтедолларового чемпионата. А контракт у него еще 3 сезона.
Ждем.
Родриго и так играет больше, чем заслуживает, в этом сезоне