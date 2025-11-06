💣 Вот это да... GOAL пишет, что Холанд хочет в «Реал» 😱

Издание GOAL пишет, что нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд заинтересован в трансфере в мадридский «Реал».

Королевский клуб готов предложить за норвежца 200 миллионов евро в конце сезона, но лишь если команду покинет Винисиус.

По словам журналиста Жорже Пикона, в контракте Холанда есть оговорка, по которой он может покинуть клуб, несмотря на действующий контракт до 2034 года.

Контракт Винисиуса с «Реалом» истекает в 2027 году. Мадридцы рассчитывают выручить на трансфере бразильца также 200 миллионов евро, которые пойдут на подписание Холанда. Один из кандидатов на подписание Винисиуса – «ПСЖ».