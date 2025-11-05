Беллингем побил рекорд Касильяса в ЛЧ. Кто еще в топ-10 самых юных игроков с 50 матчами в турнире?

«Мадрид» со счетом 0:1 уступил «Ливерпулю» в четвертом туре лигового этапа ЛЧ. Несмотря на поражение «королевского клуба», для Джуда Беллингема выезд на «Энфилд» все равно стал особенным.

Англичанин провел свой 50-й матч в главном клубном турнире Европы. Он сделал это в возрасте 22 лет и 128 дней, став самым юным игроком, добравшимся до планки в 50 игр Лиги чемпионов.

До этого рекорд принадлежал Икеру Касильясу, вспомнил Transfermarkt. Легенда «Мадрида» отыграл свой 50-й матч в ЛЧ, когда ему было 22 года, пять месяцев и два дня. Третью строчку занимает еще один испанец – Сеск Фабрегас, которому планка покорилась в 22 года, 10 месяцев и 27 дней.

За 50 матчей Лиги чемпионов в составе «Мадрида» и дортмундской «Боруссии» Джуд забил 14 голов и отдал 13 ассистов. Победу в турнире англичанин уже одержал: в составе «сливочных» в финале обыграл бывших – «шмелей».

Он только начал.