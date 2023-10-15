Гюлер влюбил в себя Анчелотти. Работа Арды на тренировках изменила планы «Мадрида» на юношу

Арда Гюлер еще не успел дебютировать за «Мадрид», но уже стал главной надеждой «королевского клуба», пишет Relevo.

По данным издания, в турке сотрудники «Реала» видят талант поколения, а потому к юноше относятся крайне бережно. Главным поклонником Арды стал Анчелотти.

Первоначальный план «Мадрида» состоял в том, чтобы первый сезон Гюлера в новом клубе стал годом адаптации. Но на тренировках молодой полузащитник произвел большое впечатление на тренера, утверждает Relevo.

Карло, пишет источник, решил сделать Арду важной частью команды уже в сезоне 2023/24. При этом клуб не хочет рисковать здоровьем игрока.

Турок получил травму мениска, так и не успев сыграть за «Реал» в официальных матчах. Юноша перенес операцию, долго восстанавливался и наконец готов выйти на поле. Как сообщает AS, Арда не чувствует боли, он сможет сыграть с «Севильей».

Но источник отмечает, что Гюлера выпустят на поле лишь в том случае, если его здоровью ничего не будет угрожать. Любые риски должны быть исключены.

Ждете дебюта Ады за «королевский клуб»?