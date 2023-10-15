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Гюлер влюбил в себя Анчелотти. Работа Арды на тренировках изменила планы «Мадрида» на юношу

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Арда Гюлер еще не успел дебютировать за «Мадрид», но уже стал главной надеждой «королевского клуба», пишет Relevo.

По данным издания, в турке сотрудники «Реала» видят талант поколения, а потому к юноше относятся крайне бережно. Главным поклонником Арды стал Анчелотти.

Первоначальный план «Мадрида» состоял в том, чтобы первый сезон Гюлера в новом клубе стал годом адаптации. Но на тренировках молодой полузащитник произвел большое впечатление на тренера, утверждает Relevo.

Карло, пишет источник, решил сделать Арду важной частью команды уже в сезоне 2023/24. При этом клуб не хочет рисковать здоровьем игрока.

Турок получил травму мениска, так и не успев сыграть за «Реал» в официальных матчах. Юноша перенес операцию, долго восстанавливался и наконец готов выйти на поле. Как сообщает AS, Арда не чувствует боли, он сможет сыграть с «Севильей».

Но источник отмечает, что Гюлера выпустят на поле лишь в том случае, если его здоровью ничего не будет угрожать. Любые риски должны быть исключены.

Ждете дебюта Ады за «королевский клуб»?

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