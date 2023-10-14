Бензема может вернуться на «Бернабеу». «Мадрид» работает над прощальным матчем француза

Прошло уже четыре месяца с тех пор, как Карим Бензема покинул «Мадрид», но болельщикам до сих пор трудно осознать этот факт. Настолько неожиданным был уход обладателя «Золотого мяча» из команды.

Француз перешел в «Аль-Иттихад» и чувствует себя там неплохо. А вот «сливочные» так и не смогли найти ему преемника, хотя этим летом и не искали. Футболка под девятым номером по-прежнему вакантна.

Однако, по данным Marca, Карим вернется в Испанию в 2024 году. Правда, ненадолго.

Хосе Феликс Диас утверждает, что «сливочные» рассматривают возможность следующим летом провести для Бензема прощальный матч на обновленном «Бернабеу».

Вполне вероятно, что это может быть как матч против «Аль-Иттихада», так и встреча против всех звезд саудовской лиги. Тогда в ней сможет принять участие Криштиану Роналду.