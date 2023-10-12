«Я умру и все равно не смогу это описать». Хоселу поделился своими эмоциями от возвращения в «Реал» после 11 лет вдали от родной команды
Новичок «Реала» Хоселу быстро полюбился фанатам на «Бернабеу» благодаря его страстной любви к клубу и высокой результативности.
Переход в «Мадрид» на правах аренды стал для форварда исполнением мечты — он всю свою карьеру надеялся вернуться в команду своего детства, и к 33 годам ему это удалось. В большом интервью Marca Хоселу рассказал о первых минутах на базе мадридцев и какие невероятные эмоции он испытывал, когда его мечта воплощалась в реальность.
О чувствах в первые минуты на Вальдебебасе:
«Я приехал с Карвахалем на его машине, потому что мне пока не предоставили трансфер до базы. Я очень-очень нервничал. Я не знал, что меня там ждет.
Я знал, что там еще остались люди со времен моего пребывания в «Кастилье». Зайдя в раздевалку, я сказал себе: «Уф, ты наконец-то здесь! Забудь о том, что произошло раньше, наслаждайся и живи моментом».
Как он узнал о том, что «Реал Мадрид» хочет подписать его:
«Мой агент. Это он мне рассказал об этом. Конечно, я поверил ему, потому что он мой агент. Но я предупредил его, что, если он потом скажет мне, что это неправда, я оторву ему голову».
Что он почувствовал, когда весь «Сантьяго Бернабеу» скандировал его имя?
«Это лучшее ощущение в жизни. Я не могу это описать. Я умру и все равно не смогу это описать».
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