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«Я умру и все равно не смогу это описать». Хоселу поделился своими эмоциями от возвращения в «Реал» после 11 лет вдали от родной команды

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Новичок «Реала» Хоселу быстро полюбился фанатам на «Бернабеу» благодаря его страстной любви к клубу и высокой результативности.

Переход в «Мадрид» на правах аренды стал для форварда исполнением мечты — он всю свою карьеру надеялся вернуться в команду своего детства, и к 33 годам ему это удалось. В большом интервью Marca Хоселу рассказал о первых минутах на базе мадридцев и какие невероятные эмоции он испытывал, когда его мечта воплощалась в реальность.

О чувствах в первые минуты на Вальдебебасе:

«Я приехал с Карвахалем на его машине, потому что мне пока не предоставили трансфер до базы. Я очень-очень нервничал. Я не знал, что меня там ждет.

Я знал, что там еще остались люди со времен моего пребывания в «Кастилье». Зайдя в раздевалку, я сказал себе: «Уф, ты наконец-то здесь! Забудь о том, что произошло раньше, наслаждайся и живи моментом».

 

Как он узнал о том, что «Реал Мадрид» хочет подписать его:

«Мой агент. Это он мне рассказал об этом. Конечно, я поверил ему, потому что он мой агент. Но я предупредил его, что, если он потом скажет мне, что это неправда, я оторву ему голову».

Что он почувствовал, когда весь «Сантьяго Бернабеу» скандировал его имя?

«Это лучшее ощущение в жизни. Я не могу это описать. Я умру и все равно не смогу это описать».

3 комментария

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corazón blanco
В команду детства? Я все конечно понимаю, но Хоселу не воспитанник Мадрида, он перешел из Сельты в Кастильо. Где выжигал напалмом вместе с Хесе, Начо и другими. Но то, что Хоселу любит Мадрид - факт. Он даже ради перехода сократил и без того относительно небольшую зарплату, особенно по меркам футболистов Мадрида. И человек отдает всего себя на поле и отрабатывает каждый цент, уплаченный за него Эспаньолу.
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Эльдар Сулейманов
хоселу очень нравится, классический наконечник умеет завершать и есть понимание куда нужно открыватся,
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gv2ryf9ztn
Нравится мне Хоселу, свои моменты использует. Всегда не был топом, но сейчас реализация уровня топ НП, мооодец парень
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