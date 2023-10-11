🎥 Зидан все еще хорош! Забил в матче легенд «Ювентуса» и привел свою команду к победе
«Ювентус» отметил столетие семьи Аньелли у руля клуба, устроив матч легенд с мощнейшими составами. Капитанами были выбраны Дель Пьеро и Зидан. Команду «черных» возглавил Алессандро, а команду «белых» – Зинедин.
Итальянец довольно быстро отличился, а вот гола экс-тренера «Мадрида» публике пришлось ждать долго.
Команда Зизу делала все, чтобы француз забил. И вот, в самой концовке матча зрители наконец увидели гол Зинедина. В 51 год он все еще хорош!
Зидан забил с передачи Марка Юлиано. Кажется, это была заготовка, которую игроки придумали, сидя на скамейке запасных. А может, подсказал тренер Платини?
Команда «белых» Зидана обыграла команду «черных» Дель Пьеро со счетом 9:6.
Разумеется, у француза не могли не спросить о продолжении его тренерской карьеры. Зизу ответил уклончиво:
«Возвращение к тренерству? Пока ничего нового, никаких новостей. Сейчас я делаю то же самое, что и Конте, сосредотачиваюсь на семье. Посмотрим, что ждет нас в будущем».
Ждем третье пришествие Зидана в «Мадрид»? А может, даже в качестве игрока?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%81
https://memepedia.ru/grustnyj-kianu-rivz-mem/