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❗Свежая информация по лазарету «Реала». Есть одна хорошая новость!

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Эдер Милитао может вернуться на поле в начале марта, сообщает Relevo.

Процесс восстановления бразильца идет хорошо. Высока вероятность, что он вернется на поле в этом сезоне. Изначально ожидалось, что бразилец пропустит весь сезон.

Таким образом, есть вероятность, что игрок сможет сыграть уже в 1/8 финала Лиги чемпионов.

OFFICIAL: Militao tears ACL, out for the season - Managing Madrid

По Тибо Куртуа все гораздо сложнее. Клуб придерживается изначального прогноза, по которому бельгиец пропустит весь сезон.

Арда Гюлер и Давид Алаба по-прежнему в лазарете. Ожидается, что оба игрока вернутся в строй после международного перерыва.

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