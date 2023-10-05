🤩 «Лучший нападающий в мире». Скауты «Реала» и Анчелотти впечатлены игрой Осимхена против мадридцев (Tuttomercato)

Скауты «Реала» внимательно следили за Виктором Осимхеном во время матча с «Наполи», который состоялся во вторник.

По данным итальянского издания Tuttomercato, скауты остались под приятным впечатлением от выступления нигерийца.

Нападающий не сумел отличиться благодаря грамотным действиям Антонио Рудигера, но он сумел заработать пенальти во втором тайме, который помог «Наполи» сравнять счет.

Карло Анчелотти также похвалил Осимхена, отметив конкретное качество в игре футболиста.

«Осимхен - лучший нападающий в мире, когда дело доходит до игры головой. Я думаю, что мы хорошо с ним справились», - заявил Анчелотти после матча.

Напомним, что летом «Реал» интересовался возможностью подписания Осимхена. Однако считается, что главным выбором мадридцев остается Килиан Мбаппе, который, как ожидается, покинет «ПСЖ» в качестве свободного агента следующим летом. Если же француз продлит контракт с парижанами, то «Реал Мадрид» сделает ставку на покупку Осимхена.