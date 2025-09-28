«Акрон» не планирует увольнять Тедеева: «Не стоит ожидать эмоциональных решений даже после тяжелых поражений. Судейство с «Ахматом» вызвало недоумение»

В «Акроне» заявили, что не планируют увольнять Заура Тедеева.

Тренер тольяттинского клуба выразил готовность уйти в отставку после разгрома от «Ахмата» (0:3). Безвыигрышная серия «Акрона» в РПЛ достигла 8 матчей.

«Акрон» уже не раз доказывал, что одна из сильных сторон клуба — быть верными своей стратегии. Поэтому даже после тяжелых поражений от нас не стоит ожидать эмоциональных кадровых решений.

При этом хотели бы отметить, что судейство в сегодняшней игре вызвало у нас недоумение. Надеемся, получим ответы по многим решениям главного арбитра [Кукуляка]», — сообщили в пресс‑службе «Акрона».