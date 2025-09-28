  • Спортс
  «Акрон» не планирует увольнять Тедеева: «Не стоит ожидать эмоциональных решений даже после тяжелых поражений. Судейство с «Ахматом» вызвало недоумение»
«Акрон» не планирует увольнять Тедеева: «Не стоит ожидать эмоциональных решений даже после тяжелых поражений. Судейство с «Ахматом» вызвало недоумение»

В «Акроне» заявили, что не планируют увольнять Заура Тедеева.

Тренер тольяттинского клуба выразил готовность уйти в отставку после разгрома от «Ахмата» (0:3). Безвыигрышная серия «Акрона» в РПЛ достигла 8 матчей.

«Акрон» уже не раз доказывал, что одна из сильных сторон клуба — быть верными своей стратегии. Поэтому даже после тяжелых поражений от нас не стоит ожидать эмоциональных кадровых решений. 

При этом хотели бы отметить, что судейство в сегодняшней игре вызвало у нас недоумение. Надеемся, получим ответы по многим решениям главного арбитра [Кукуляка]», — сообщили в пресс‑службе «Акрона».

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?76327 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
