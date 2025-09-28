«Акрон» не планирует увольнять Тедеева: «Не стоит ожидать эмоциональных решений даже после тяжелых поражений. Судейство с «Ахматом» вызвало недоумение»
В «Акроне» заявили, что не планируют увольнять Заура Тедеева.
Тренер тольяттинского клуба выразил готовность уйти в отставку после разгрома от «Ахмата» (0:3). Безвыигрышная серия «Акрона» в РПЛ достигла 8 матчей.
«Акрон» уже не раз доказывал, что одна из сильных сторон клуба — быть верными своей стратегии. Поэтому даже после тяжелых поражений от нас не стоит ожидать эмоциональных кадровых решений.
При этом хотели бы отметить, что судейство в сегодняшней игре вызвало у нас недоумение. Надеемся, получим ответы по многим решениям главного арбитра [Кукуляка]», — сообщили в пресс‑службе «Акрона».
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?76327 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости