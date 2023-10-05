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«Сантьяго Бернабеу» - главный претендент на финал юбилейного ЧМ-2030 🔥🔥🔥

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Лучший стадион мира #прямосейчас.

24-й чемпионат мира по футболу ФИФА пройдет летом 2030 года. Этот турнир состоится спустя ровно сто лет после первого в истории чемпионата мира и пройдет в уникальном формате - матчи примут Испания, Португалия и Марокко, а Уругвай, Аргентина и Парагвай станут хозяевами трех матчей открытия турнира.

По информации Marca, финал мундиаля будет сыгран в Мадриде - на обновленном «Сантьяго Бернабеу».

В начале сентября «Реал» выкатил очередное промо с кадрами грандиозного обновления «Сантьяго Бернабеу». Презентация полностью готовой арены ожидается в декабре, уже сейчас команда играет на обновленном и посвежевшем стадионе, финальные штрихи еще добавляют. Общие затраты на реконструкцию на данный момент достигли 893 млн евро.

6 комментариев

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Asker Nourusov
Легендарный стадион, каких только мировых звёзд, там только не было, надеюсь продлится подряд топовых футболистов
+4
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+4
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May B. Tomorrow
Стадион будет лучший в европе, но мира к сожалению нет. SoFi stadium в ЛА, к сожалению даже после ремонта Бернабеу, все же лучше.
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Роман
Лучший стадион достоин финала ЧМ.
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Wex815
6 стран уже... Ну ладно 2-3... Но 6 стран, еще и через океан летать. Но, видимо, одна группа будет играть на одном материке, а другая на другом, но не суть... Может ЧМ-34 в 15 странах провести? А что? Евро же проводили прошлое (позор, а не турнир)
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Базука Базука
за менее чем семь лет могут чтониб ещё отгрохать!
правда канеш, деняг многа ннада...
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