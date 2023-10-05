«Сантьяго Бернабеу» - главный претендент на финал юбилейного ЧМ-2030 🔥🔥🔥

Лучший стадион мира #прямосейчас.

24-й чемпионат мира по футболу ФИФА пройдет летом 2030 года. Этот турнир состоится спустя ровно сто лет после первого в истории чемпионата мира и пройдет в уникальном формате - матчи примут Испания, Португалия и Марокко, а Уругвай, Аргентина и Парагвай станут хозяевами трех матчей открытия турнира.

По информации Marca, финал мундиаля будет сыгран в Мадриде - на обновленном «Сантьяго Бернабеу».

В начале сентября «Реал» выкатил очередное промо с кадрами грандиозного обновления «Сантьяго Бернабеу». Презентация полностью готовой арены ожидается в декабре, уже сейчас команда играет на обновленном и посвежевшем стадионе, финальные штрихи еще добавляют. Общие затраты на реконструкцию на данный момент достигли 893 млн евро.