«Они даже не скрывают этого». Фанаты «Барсы» заметили, как игрок «Реала» подшучивает над судьей

В перерыве матча «Реала» и «Жироны» между Антонио Рюдигером и арбитром произошел странный эпизод. В туннеле перед началом второго тайма немецкий защитник поднес бутылку с водой к лицу судьи и начал смеяться, как будто они поделились шуткой.

Фанаты «Барсы» не оставили это без внимания:

🗣Bumblbee: «Почему вы все удивляетесь? Они же, по сути, товарищи по команде».

🗣Карлос: «Рюдигер: «Выпейте!» – Рефери: «Не сейчас. Выпьем после».

🗣JuanFCB: «Они даже не скрывают этого, лол»

🗣Mynor: «Представьте, если бы кто-то из «Барсы» сделал это...»

Это выглядит особенно странно на фоне продолжающегося расследования предполагаемого подкупа арбитров со стороны «Барсы».