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«Они даже не скрывают этого». Фанаты «Барсы» заметили, как игрок «Реала» подшучивает над судьей

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Антонио Рюдигер Антонио Рюдигер
Футбол Футбол

В перерыве матча «Реала» и «Жироны» между Антонио Рюдигером и арбитром произошел странный эпизод. В туннеле перед началом второго тайма немецкий защитник поднес бутылку с водой к лицу судьи и начал смеяться, как будто они поделились шуткой.

Фанаты «Барсы» не оставили это без внимания:

🗣Bumblbee: «Почему вы все удивляетесь? Они же, по сути, товарищи по команде».

🗣Карлос: «Рюдигер: «Выпейте!» – Рефери: «Не сейчас. Выпьем после».

🗣JuanFCB: «Они даже не скрывают этого, лол»

🗣Mynor: «Представьте, если бы кто-то из «Барсы» сделал это...»

Это выглядит особенно странно на фоне продолжающегося расследования предполагаемого подкупа арбитров со стороны «Барсы».

9 комментариев

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xDe xDe
Хосспаде, там Рюдигер прямо во время игры пчёл от игрока Жироны отгонял, поищите в твиттере) Это было куда забавнее, чем подкол лайнсмена)
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Alex_V69
Ответ xDe xDe
Хосспаде, там Рюдигер прямо во время игры пчёл от игрока Жироны отгонял, поищите в твиттере) Это было куда забавнее, чем подкол лайнсмена)
Фанатам Барсы надо перенести подозрения на Реал. Все же очевидно.
+8
-4
+4
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ZA.RMA
Сделали из шутки - заговор всемирного масштаба 😂
+4
-1
+3
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прощай Роналду
Ответ Пацанчик реальный
Ну а что с 🐓🐓🐓🐓🐓 взять?)
Даже не хочу знать, что ты делаешь в петушарне🐓🐓🐓)))
+1
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xDe xDe
Ответ Alex_V69
Фанатам Барсы надо перенести подозрения на Реал. Все же очевидно.
Ну, как видишь, меня уже организованно минусуют, хотя я ни слова дурного про Барсу не сказал)
+2
-1
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Wild91688
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прощай Роналду
Я представил как кто-то из Барсы сделал это - бан на 10 матчей!
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Пацанчик реальный
Ответ прощай Роналду
Даже не хочу знать, что ты делаешь в петушарне🐓🐓🐓)))
Вообще-то я никогда не был на встрече фанатов Барселоны!Так что не надо тут!)
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