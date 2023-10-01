Видели гениальный ассист Беллингема тривелой? Джуд рассказал, как он этому научился

В эти выходные Джуд Беллингем выдал очередное великолепное выступление, но на этот раз приправив его ассистом тривелой. В прошлые сезоны Лука Модрич раздавал такие передачи пачками, но сейчас, похоже, пришло время Беллингема.

Фанаты быстро сравнили двух полузащитников, при этом англичанин даже не скрывает, что научился так пасовать благодаря хорвату:

«Дело в том, что я наблюдал за тем, как [Лука] Модрич делает этот пас каждый день в течение трех месяцев».

Ранее Лукита заявил, что в будущем собирается стать тренером. Он уже зарекомендовал себя как хороший наставник: Вини, Тчуамени, а теперь и Джуд освоили тривелу под его руководством.

Что касается Беллингема, то его ассист стал девятым результативным действием в этом сезоне.