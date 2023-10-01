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Видели гениальный ассист Беллингема тривелой? Джуд рассказал, как он этому научился

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Джуд Беллингем Джуд Беллингем
Лука Модрич Лука Модрич
Футбол Футбол

В эти выходные Джуд Беллингем выдал очередное великолепное выступление, но на этот раз приправив его ассистом тривелой. В прошлые сезоны Лука Модрич раздавал такие передачи пачками, но сейчас, похоже, пришло время Беллингема.

Jude Bellingham assist for Real Madrid vs Girona - video

Фанаты быстро сравнили двух полузащитников, при этом англичанин даже не скрывает, что научился так пасовать благодаря хорвату:

«Дело в том, что я наблюдал за тем, как [Лука] Модрич делает этот пас каждый день в течение трех месяцев».

Ранее Лукита заявил, что в будущем собирается стать тренером. Он уже зарекомендовал себя как хороший наставник: Вини, Тчуамени, а теперь и Джуд освоили тривелу под его руководством.

Что касается Беллингема, то его ассист стал девятым результативным действием в этом сезоне.

4 комментария

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znh
Лука - тренер! Это бы я посмотрел)
+5
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Alex_V69
Ответ znh
Лука - тренер! Это бы я посмотрел)
Мне кажется, шанс будет!)
+3
0
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Виталий Ан
С учителями конечно порядок. Но и Джуд ученик прилежный. Вот пример старшим в команде и молодым игрокам.
+2
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Alex_V69
Классное приобретение для Реала. И игрок супер и без ореола скандалов.
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