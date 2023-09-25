«Мы не очень хорошо сыграли [против «Атлетико Мадрид»], но это не проблема расстановки. Она не будет меняться. Это поражение, которое может стать возможностью улучшить ситуацию», – сказал Карло Анчелотти журналистам после поражения в дерби (1:3).

«Мы огорчены, рассержены... но мы действовали очень хорошо. Мы будем продолжать в том же духе», – добавил итальянец.

Против «Атлетико» Анчелотти использовал несколько измененную схему 4-4-2: Лука Модрич заменил Хоселу и стал играть за спиной единственного нападающего Родриго.

Однако план итальянца по улучшению контроля над полузащитой не сработал, и он выпустил Хоселу в перерыве.

С начала предсезонки «Реал» играет по схеме 4-4-2. Некоторые болельщики очень хотят, чтобы команда вернулась к схеме 4-3-3. А что думаете вы?