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«Реал» вернется к 4-3-3 после провала с «Атлетико»? Анчелотти все объяснил

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«Мы не очень хорошо сыграли [против «Атлетико Мадрид»], но это не проблема расстановки. Она не будет меняться. Это поражение, которое может стать возможностью улучшить ситуацию», – сказал Карло Анчелотти журналистам после поражения в дерби (1:3).

«Мы огорчены, рассержены... но мы действовали очень хорошо. Мы будем продолжать в том же духе», – добавил итальянец.

Против «Атлетико» Анчелотти использовал несколько измененную схему 4-4-2: Лука Модрич заменил Хоселу и стал играть за спиной единственного нападающего Родриго.

Однако план итальянца по улучшению контроля над полузащитой не сработал, и он выпустил Хоселу в перерыве.

Ratings: Atlético fly high in big derby win over rivals Real - Into the Calderon

С начала предсезонки «Реал» играет по схеме 4-4-2. Некоторые болельщики очень хотят, чтобы команда вернулась к схеме 4-3-3. А что думаете вы?

2 комментария

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Hella black
Как вы это хотите сделать без Бензы? Хоселу рядом не стоит с Каримом
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Pavlik
бенза нет, Винни травмирован... у нас просто нет кадров под 4-3-3. так что как говорится... работаем с тем, что есть
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