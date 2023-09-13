Чудеса техники: «Реал Мадрид» показал, что убрал газон под трибуны, чтобы он не портился во время продолжающихся ремонтных работа на стадионе.

На подземных этажах «Бернабеу» созданы условия для поддержания газона в оптимальном состоянии: вентиляция; климат-контроль; система полива; ультрафиолетовые лампы.

По информации испанских СМИ, открытие стадиона запланировано на 23 декабря 2023 года, а в мае 2024 года можно будет ждать концерт Тейлор Свифт на «Бернабеу».