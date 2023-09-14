Ожидал большего.

Хавбек «Мадрида» Джуд Беллингем мощно начал карьеру в новой команде. Сейчас он лучший бомбардир Ла Лиги и уже получил награду «Игрок месяца» за август.

И хотя у Беллингема куча поклонников по всему миру, похоже, что в EA Sports в одном из компонентов его очень сильно недооценивают.

В видео, которое опубликовал официальный Youtube-канал «Мадрида», ведущий спросили Джуда, какой, по его мнению, будет его скорость в предстоящей игре FC 24, которая выйдет в конце месяца.

Беллингем сказал: «Должно быть, наверное, 84?»

Однако после того, как он услышал, что его скорость составит всего 76, англичанин был очень удивлен. Его партнер по команде Браим Диас скопировал стиль бега хавбека, шутливо объяснив: «Ты все время так бегаешь, бро».

После Джуд взял себя в руки и ответил: «Ты шутишь. В прошлом году я бегал быстрее. Значит, показатель уменьшился?»

Ведущий ответил прямо: «Да, он упал».

Однако несмотря на это, общая оценка Джуда Беллингема в новом симуляторе FC 24 вырос с прошлогодних 84 баллов до новых 86.