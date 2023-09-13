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«Он бог». Том Холланд осыпал комплиментами соотечественника из «Мадрида»

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Есть ли на этом свете кто-то, кого не впечатляет его игра?

Британский актер Том Холланд известен своей любовью к футболу. Звезда «Человека-паука» страстно болеет за «Тоттенхэм» и не теряет надежды, что когда-нибудь его любимая команда завоюет свой первый с 2008 года трофей. Среди испанских клубов Холланд предпочитает «Барсу» — его несколько раз замечали на матчах каталонцев, а актер выкладывал фотографии в футболке «блауграны».

Естественно, как настоящий англичанин он поддерживает сборную своей страны, и в составе национальной команды у него есть очевидный фаворит. Журналист Sky Sports подловил Тома на следующий день после товарищеского матча Шотландия — Англия и спросил актера, что тот думает о новичке «Реала» Джуде Беллингеме. Холанд не поскупился на комплименты в адрес звездного полузащитника.

«Он бог, просто великолепен. Я восхищаюсь им и не могу поверить, что он так молод. Странно говорить про его молодость, потому что я все еще чувствую себя на девятнадцать. Сколько ему? Двадцать!»

Джуд никого не может оставить равнодушным.

1 комментарий

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RealM_13
Как же меня бесит когда кто-то называет человека богом🤦🏻‍♂️
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