Полностью изменил подход к питанию.

В разговоре с Хорхе Вальдано на Movistar Дани Карвахаль рассказал удивительную историю о том, как он преодолел не прекращавшиеся ранее травмы.

«Травмы представляли собой «туннель», из которого я не видел выхода. Я хорошо ел, следил за собой, но ничего не менялось.

Я обратилась за помощью к диетологу и исключил глютен из своего рациона. И с этого момента все изменилось», — добавил 31-летний защитник.

Иногда хорошо сбалансированная диета – это то, что нужно для улучшения здоровья. Удаление глютена из рациона не всегда полезно, но некоторые люди от этого выигрывают – и Дани, похоже, одна из них.

Продукты, которые обычно содержат глютен, — это хлеб, макароны, выпечка, заправки для салатов. Согласно репортажу Mundo Deportivo от 2021 года, Дани также отказался от употребления коровьего молока и красного мяса.

У Карвахаля не было серьезных травм с момента начала новой диеты.