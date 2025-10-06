💣 Сразу два крупных британских медиа подтвердили интерес «Реала» к Родри. Трансфер может побить клубный рекорд 😱
Daily Express пишет, что «Реал Мадрид» все еще хочет подписать Родри.
По информации издания, королевский клуб готов предложить большую сумму за игрока – более £130 млн. Тем не менее, «Сити» хочет сохранить футболиста.
Вчера информацию подтвердили в Mirror. Но фанаты все равно не верят.
💭 «Вы считаете, что «Реал» купит за такую сумму игрока, которому за 30 лет, борющемуся с серьезной травмой?»
💭 «Да у них даже денег таких нет».
💭 «Это было бы потрясающе, но нереально».
💭 «Реал» никогда не отвалит столько за парня, которому 27 или больше».
💭 «Тупейшая идея. Он недостаточно хорош для «Мадрида». Его «Золотой мяч» – мошенничество века».