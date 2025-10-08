👀 «Найди кого-нибудь другого». Беллингем прямо сказал Коулу, что не покинет «Реал» ради АПЛ

Как часто вы беспокоитесь о будущем мадридского «Реала»? Многое трудно предсказать, ведь никто не застрахован от внезапного желания футболиста покинуть клуб. И пусть «сливочным» приходится переживать об этом меньше всех, но все же риск внезапного «голода» звезд до новых вызовов есть всегда.

Но о Джуде Беллингеме не беспокойтесь. Англичанин объяснил Джо Коулу, что его ухода из королевского клуба ждать не стоит.

Не подведет?