🚨 Гехи хотят все топы АПЛ, «Барса» и «Бавария», но он хочет в «Реал» (Sky Sports)
Журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг сообщает, что наиболее вероятен вариант с переходом Марка Гехи в мадридский «Реал».
Он уточняет, что за защитником «Кристал Пэлас» «охотятся» все топ-клубы АПЛ, а также «Бавария» и «Барселона», но сам игрок хочет перейти в «Реал».
Немцу верят даже не все фанаты «Мадрида».
💭 «Все мечтают играть в «Реале». Это путь к славе».
💭 «Подписать такого игрока на правах свободного агента… Это была бы пушка».
💭 «Гехи и Конате следующим летом в «Реал»… Я бы даже заплатил, чтобы так кинули «Ливерпуль».
💭 «Я думал, что «Реал» мечтает о Салиба».
💭 «Поверю, потому что хочу этого».