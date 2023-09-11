В составе «Мадрида» есть семеро игроков, чьи контракты с клубом истекают следующим летом.

Давайте их перечислим.

Лука Модрич и Тони Кроос. Ветеранам может быть и много лет, но они, как вино – так что не будем исключать, что еще увидим их на «Бернабеу» в сезоне 2024/25.

Лукас Васкес. Отличный командный игрок и мадридист от макушки до пяток. Однако, при обсуждении продления его контракта, могут возникнуть вопросы по количеству игрового времени.

Начо. Испанец – еще один возрастной игрок клуба, на которого всегда можно положиться. Переговоры о продлении контракта в этом году заняли много времени, поэтому неясно, останется ли он на следующий сезон.

Андрей Лунин. Голкипер не впечатлил после травмы Куртуа. Может быть ему лучше развивать свою карьеру в другом месте.

Хоселу. Нападающий перешел в аренду с правом выкупа. У него будет шанс проявить себя, но пока ему трудно получить игровое время.

Кепа Аррисабалага. В арендном соглашении «Мадрида» с баскским голкипером нет пункта о выкупе. Клубу придется договориться о сумме с «Челси», если они захотят оставить Кепу после этого сезона.