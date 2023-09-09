Вот это сюрприз.

Став игроком «Реала», Беллингем окончательно утвердился в статусе звезды мировой величины. Он потрясающе начал свой первый сезон в Ла Лиге, став лучшим бомбардиром чемпионата по итогам четырех туров.

Однако Джуд все равно всегда уделяет время для фанатов, и у нас есть этому еще одно подтверждение.

Недавно Adidas провел любопытную акцию вместе с англичанином. Компания построила в Бирмингеме, родном городе игрока, магазин, посвященный его переходу в «Реал». В течение одного дня там можно была купить футболку Джуда, бутсы и многое другое. Сам Беллингем тоже там появился, шокировав двух местных ребят.

Этот снимок парни точно сохранят на всю жизнь.