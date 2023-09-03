10 комментариев

От Беллингема в восторге весь мир! В комментарии к Джуду пришел даже Холанд
Вместе зажигали в «Боруссии».
Беллингем просто блестяще начал свой путь в «Реале», превзойдя все возможные ожидания. Английский полузащитник забил пять голов и оформил ассист в первые четыре матча сезона.
Джудом восхищаются все: фанаты, эксперты, тренеры, товарищи по команде и игроки по всему миру. Пост, который выложил англичанин после победного гола в ворота «Хетафе», собрал множество комплиментов и восторгов от множества звезд мира футбола (и не только).
В комментариях отметился даже Эрлинг Холанд, недавно завоевавший награду лучшего игрока прошлого сезона по версии FIFA. Норвежский бомбардир тоже в восторге от успехов Джуда:
«Что за парень 🙏», — написал игрок «Манчестер Сити».
Ну и правда, как таким не восхищаться?
«Даже»? Они ведь вместе в БД играли🤷♂️
Белли красавчег!