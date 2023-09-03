Говорит Мадрид
Блог

От Беллингема в восторге весь мир! В комментарии к Джуду пришел даже Холанд

Ла Лига Ла Лига
Джуд Беллингем Джуд Беллингем
Клубы Клубы
Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Реал Мадрид Реал Мадрид
Футбол Футбол

Вместе зажигали в «Боруссии».

Беллингем просто блестяще начал свой путь в «Реале», превзойдя все возможные ожидания. Английский полузащитник забил пять голов и оформил ассист в первые четыре матча сезона.

Джудом восхищаются все: фанаты, эксперты, тренеры, товарищи по команде и игроки по всему миру. Пост, который выложил англичанин после победного гола в ворота «Хетафе», собрал множество комплиментов и восторгов от множества звезд мира футбола (и не только).

В комментариях отметился даже Эрлинг Холанд, недавно завоевавший награду лучшего игрока прошлого сезона по версии FIFA. Норвежский бомбардир тоже в восторге от успехов Джуда:

«Что за парень 🙏», — написал игрок «Манчестер Сити».

Ну и правда, как таким не восхищаться?

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ХавиГави_Паратрупер
«Даже Холланд»
«Даже»? Они ведь вместе в БД играли🤷‍♂️
+24
0
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Экселлент
Джуд действительно очень хорош на старте сезона, благодаря его голам и игре Мадрид сейчас на 1 месте, очень грамотно вложенные деньги.
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SashokPirozhok
Ответ Роман
Может стать великим как Роналду, Кроос или Модрич.
Каземиро с Бенземой, Рамосом и Марсело не забывай;)
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роман
Может стать великим как Роналду, Кроос или Модрич.
+16
-6
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гномович!
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Беллингем> все игроки Барсы
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SashokPirozhok
А представьте через год они снова в одной команде🤤Связка на года!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mustang Shelby
думаю в будущем холанд перейдёт в реал
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SashokPirozhok
Ответ ХавиГави_Паратрупер
«Даже Холланд» «Даже»? Они ведь вместе в БД играли🤷‍♂️
Вот-вот
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Marcs
Вини теряет корону, будет опять плакать.
Белли красавчег!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий