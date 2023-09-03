10 комментариев

Вместе зажигали в «Боруссии».

Беллингем просто блестяще начал свой путь в «Реале», превзойдя все возможные ожидания. Английский полузащитник забил пять голов и оформил ассист в первые четыре матча сезона.

Джудом восхищаются все: фанаты, эксперты, тренеры, товарищи по команде и игроки по всему миру. Пост, который выложил англичанин после победного гола в ворота «Хетафе», собрал множество комплиментов и восторгов от множества звезд мира футбола (и не только).

В комментариях отметился даже Эрлинг Холанд, недавно завоевавший награду лучшего игрока прошлого сезона по версии FIFA. Норвежский бомбардир тоже в восторге от успехов Джуда:

«Что за парень 🙏», — написал игрок «Манчестер Сити».

Ну и правда, как таким не восхищаться?