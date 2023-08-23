После ухода Бензема «Реал» остался без нападающего. С трансфером в «королевский клуб» пресса связывала многих топовых игроков, в том числе Виктора Осимхена.

Анчелотти похвалил нигерийца, но при этом объяснил, почему «Реал» не вступил в борьбу за футболиста «Наполи»:

«Осимхен – один из сильнейших нападающих в Европе, но мы о нем даже не думали. Дело в том, что мы решили компенсировать уход Бензема трансфером Беллингема».

Пока Джуд полностью оправдывает потраченные на него средства. В первых двух официальных матчах за «королевский клуб» англичанин забил три гола и отдал один ассист.

Атаку «сливочных» также усилил Хоселу. Пока испанец не играет за «Мадрид» регулярно. Нападающий забил единственный гол в составе «Реала» в предсезонной встрече с «Манчестер Юнайтед».

Как вы оцениваете нынешнюю атаку «королевского клуба»? Нужен ли команде еще один нападающий?