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«Его алтарь»: на полке сына Хоселу стоит фото с одним игроком «Реала»

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Этим летом Хоселу вернулся в «Мадрид». «Сливочные» арендовали игрока у «Эспаньола» на один сезон с правом выкупа.

На первой пресс-конференции в новой команде нападающий назвал «Реал» клубом своей жизни. Видимо, любовь к «Мадриду» передалась и детям Хоселу. Жена игрока, Мелани, опубликовала фото сына, который расставляет трофеи на полочке.

Девушка написала: «Это его алтарь, который никому нельзя трогать».

Заметили рамочку? На фото дети Хоселу, Лео и Лукас, позируют вместе с Винисиусом.

Интересно, а на полке ребятишек нашлось место для их совместной фотографии с папой? Или с дядюшкой Карвахалем. Как известно, жены Хоселу и Дани – близняшки.

Вот это у ребят семья. Королевская!

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