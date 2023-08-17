«Его алтарь»: на полке сына Хоселу стоит фото с одним игроком «Реала»
Этим летом Хоселу вернулся в «Мадрид». «Сливочные» арендовали игрока у «Эспаньола» на один сезон с правом выкупа.
На первой пресс-конференции в новой команде нападающий назвал «Реал» клубом своей жизни. Видимо, любовь к «Мадриду» передалась и детям Хоселу. Жена игрока, Мелани, опубликовала фото сына, который расставляет трофеи на полочке.
Девушка написала: «Это его алтарь, который никому нельзя трогать».
Заметили рамочку? На фото дети Хоселу, Лео и Лукас, позируют вместе с Винисиусом.
Интересно, а на полке ребятишек нашлось место для их совместной фотографии с папой? Или с дядюшкой Карвахалем. Как известно, жены Хоселу и Дани – близняшки.
Вот это у ребят семья. Королевская!
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