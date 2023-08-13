Милитао в первом матче нового сезона Ла Лиги получил травму. У бразильца диагностирован разрыв крестообразной связки колена.

Эдер может пропустить весь сезон, который едва успел начаться. Если верить самым позитивным прогнозам, он вернется в строй через 6 месяцев. Наиболее реалистичный сценарий – возвращение через 9 месяцев.

Но «Мадрид» не собирается искать Милитао замену на трансферном рынке. Анчелотти планирует справиться с возникнувшей проблемой с помощью нынешних футболистов «королевского клуба», пишет COPE.

Что ж, даже без Эдера оборона «Реала» пестрит громкими именами. Взгляните на схему:

Скорее всего теперь основной парой центральных защитников «королевского клуба» будут Алаба и Рюдигер. В прошлом сезоне Начо страдал от нехватки игрового времени. Очевидно, теперь у него будет больше возможностей.

Из футболистов , которые уже успели себя зарекомендовать, выделяется 20-летний Марвель. Защитник еще не успел сыграть за первую команду, зато в матчах «Кастильи» выходит регулярно. В минувшем сезоне он провел 30 матчей и даже записал на свой счет один гол.

Как думаете, нужно ли «Реалу» срочно подписывать еще одного защитника? Делитесь своим мнением в комментах.