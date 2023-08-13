Говорит Мадрид
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❗«Перес, выслушай меня...» Фанаты «Реала» знают, кем заменить Эдера Милитао

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Старт сезона был омрачен для мадридского «Реала», несмотря на победу в матче с «Бильбао».

Эдер Милитао пропустит большую часть сезона.

Несмотря на наличие Антонио Рюдигера, фанаты королевского клуба нашли более очевидный выбор на место травмированного бразильца.

Фанаты предлагают вернуть Серхио Рамоса.

🗣 Sam: «Папа Перес, выслушай меня... Подпиши Рамоса на один год и проводите его так, как он действительно заслуживает».

🗣 YashRMFC: «Пришло время вернуть Серхио Рамоса для последнего танца. Нам нужен лидер в раздевалке, особенно сейчас, после нескольких неудач».

🗣 XavsFutbol: «Пришло время вернуть Серхио Рамоса и закончить это».

🗣 «Нам нужен капитан Рамос!»

Напомним, что Рамос на данный момент является свободным агентом. После истечения срока действия его контракта с «ПСЖ» испанец еще не нашел новый клуб.

Что думаете по этому поводу?

14 комментариев

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HalaMadrid1988
почему бы и нет ❤️
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Asker Nourusov
Серхио - самый достойный вариант!!!
+12
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dzhelyal.mustafaev@icloud.com
Рамоса вернуть домой, а потом проводить так, как он этого заслуживает.
+5
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Greg Jackson
Рамос пусть в Галатасарае пылит где ему больше платят. Раз уж ушел зарабатывать пусть делает это до конца.
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Илья Белкин
не вернёт, это очевидно
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Gregori Milman
Было бы здорово!
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Максим Дзюбак
Leyenda 🔥🔥🔥
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Caballero del honor
Рамос не нужен. В прошлом нет будущего.
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dreamstep
А Рамосу оно надо? Силы есть? Снова, как раньше, Реал тащить в обороне почти в одиночку да и голы забивать когда надо. Или же доигрывать в условной Турции в спокойном режиме.
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Mr.BadGuy
Рамос без Наваса и Роналду деньги на ветер
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JealousOne
Ответ dzhelyal.mustafaev@icloud.com
Рамоса вернуть домой, а потом проводить так, как он этого заслуживает.
проведут на скамейку запасных разве что
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songbilong
Ответ JealousOne
проведут на скамейку запасных разве что
он и до этого много времени проводил на скамейке
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