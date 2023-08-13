14 комментариев

Старт сезона был омрачен для мадридского «Реала», несмотря на победу в матче с «Бильбао».

Эдер Милитао пропустит большую часть сезона.

Несмотря на наличие Антонио Рюдигера, фанаты королевского клуба нашли более очевидный выбор на место травмированного бразильца.

Фанаты предлагают вернуть Серхио Рамоса.

🗣 Sam: «Папа Перес, выслушай меня... Подпиши Рамоса на один год и проводите его так, как он действительно заслуживает».

🗣 YashRMFC: «Пришло время вернуть Серхио Рамоса для последнего танца. Нам нужен лидер в раздевалке, особенно сейчас, после нескольких неудач».

🗣 XavsFutbol: «Пришло время вернуть Серхио Рамоса и закончить это».

🗣 «Нам нужен капитан Рамос!»

Напомним, что Рамос на данный момент является свободным агентом. После истечения срока действия его контракта с «ПСЖ» испанец еще не нашел новый клуб.

Что думаете по этому поводу?