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«Надеюсь, что он приедет» – «Ты тратишь все деньги на Ибицу, у нас нет на Килиана». Фанат спросил двух игроков «Реала», что они думают о переходе Мбаппе

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На вирусном видео, распространившемся в соц сетях, Винисиус и Эдер Милитао разговаривают с ребенком по видеосвязи о Килиане Мбаппе.

«Приедет ли Мбаппе?», – спрашивает ребенок.

«Мы надеемся, что он приедет», – со смехом ответил Винисиус.

Милитао, который также находится рядом с Вини, отвечает: «Надеюсь, что да».

Вини добавляет: «Мы надеемся».

«Жуни (Калафат), ты должен подписать Мбаппе! (смеется)», – говорят оба игрока.

Главный скаут «Реала» Джуни Калафат, который находится рядом с ребенком, добавляет в адрес Милитао: «Ты тратишь все свои деньги на Ибице, у нас больше не будет денег на Мбаппе».

2 комментария

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У Неймара не спросили?
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С каких пор Милитао и Винисиус фоткаются с мистер блэк старом
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