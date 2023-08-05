На вирусном видео, распространившемся в соц сетях, Винисиус и Эдер Милитао разговаривают с ребенком по видеосвязи о Килиане Мбаппе.

«Приедет ли Мбаппе?», – спрашивает ребенок.

«Мы надеемся, что он приедет», – со смехом ответил Винисиус.

Милитао, который также находится рядом с Вини, отвечает: «Надеюсь, что да».

Вини добавляет: «Мы надеемся».

«Жуни (Калафат), ты должен подписать Мбаппе! (смеется)», – говорят оба игрока.

Главный скаут «Реала» Джуни Калафат, который находится рядом с ребенком, добавляет в адрес Милитао: «Ты тратишь все свои деньги на Ибице, у нас больше не будет денег на Мбаппе».