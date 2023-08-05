«Надеюсь, что он приедет» – «Ты тратишь все деньги на Ибицу, у нас нет на Килиана». Фанат спросил двух игроков «Реала», что они думают о переходе Мбаппе
На вирусном видео, распространившемся в соц сетях, Винисиус и Эдер Милитао разговаривают с ребенком по видеосвязи о Килиане Мбаппе.
«Приедет ли Мбаппе?», – спрашивает ребенок.
«Мы надеемся, что он приедет», – со смехом ответил Винисиус.
Милитао, который также находится рядом с Вини, отвечает: «Надеюсь, что да».
Вини добавляет: «Мы надеемся».
«Жуни (Калафат), ты должен подписать Мбаппе! (смеется)», – говорят оба игрока.
Главный скаут «Реала» Джуни Калафат, который находится рядом с ребенком, добавляет в адрес Милитао: «Ты тратишь все свои деньги на Ибице, у нас больше не будет денег на Мбаппе».
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