  • Виртц о 3:1 с Северной Ирландией: «Германия провела хороший матч. Игра со Словакией была катастрофой, и мы хотели исправиться»
Виртц о 3:1 с Северной Ирландией: «Германия провела хороший матч. Игра со Словакией была катастрофой, и мы хотели исправиться»

Флориан Виртц оценил победу над Северной Ирландией (3:1) в отборе ЧМ-2026.

«Мы все знаем, что предыдущий матч был катастрофой, и хотели сегодня исправиться. Против Словакии (0:2) мы играли недостаточно энергично, но сегодня в этом плане было лучше.

Мы провели хороший матч и, конечно же, довольны», – сказал хавбек сборной Германии.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт Немецкого футбольного союза
