Виртц о 3:1 с Северной Ирландией: «Германия провела хороший матч. Игра со Словакией была катастрофой, и мы хотели исправиться»
Флориан Виртц оценил победу над Северной Ирландией (3:1) в отборе ЧМ-2026.
«Мы все знаем, что предыдущий матч был катастрофой, и хотели сегодня исправиться. Против Словакии (0:2) мы играли недостаточно энергично, но сегодня в этом плане было лучше.
Мы провели хороший матч и, конечно же, довольны», – сказал хавбек сборной Германии.
Да, вышла бы
Нет, не вышла бы
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт Немецкого футбольного союза
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости