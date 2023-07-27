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Хоселу - достойная замена Бензема в «Реале»: забил гол-красавец «МЮ» в американском турне🔥🔥🔥

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Он обошелся клубу всего в 500 тысяч евро.

«Реал» и «МЮ» встречались в рамках предсезонного турне в США - Мадрид уверенно победил 2:0, а второй мяч на 89-й минуте забил новичок клуба Хоселу. Гол получился очень породистым.

Номинально Хоселу сейчас - единственный нападающий в составе «Реала» (по крайней мере, до трансфера Мбаппе). Если будет так играть и дальше, потеря Бензема очень скоро забудется.

Отметим, что это не первый гол Хоселу за «Реал» - в сезоне 2011/12 он уже играл за Мадрид и умудрился забить в совсем единственном матче.

Joselu yeniden Real Madrid'de | Mackolik.com

4 комментария

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PokaNeBatya
вколотил с бешеной силой ножницами и следом поцеловал эмблему ! персонально рад за человека , только своим трудом и характером добился того где он сейчас находится !
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Nurzhan Assubayev
Ну игрок хороший, но говорить что достойная замена Бензема думаю пока еще рано.
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corazón blanco
Сложился и пробил шикарно, отличный гол, просто без шансов для вратаря.
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Tiestorzn17
В радиусе 3-х метров ни одного игрока обороны МЮ, сразу видно выставочный товарняк.
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