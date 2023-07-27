Он обошелся клубу всего в 500 тысяч евро.

«Реал» и «МЮ» встречались в рамках предсезонного турне в США - Мадрид уверенно победил 2:0, а второй мяч на 89-й минуте забил новичок клуба Хоселу. Гол получился очень породистым.

Номинально Хоселу сейчас - единственный нападающий в составе «Реала» (по крайней мере, до трансфера Мбаппе). Если будет так играть и дальше, потеря Бензема очень скоро забудется.

Отметим, что это не первый гол Хоселу за «Реал» - в сезоне 2011/12 он уже играл за Мадрид и умудрился забить в совсем единственном матче.