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Гюлер впечатлил «Реал» на предсезонке, но одно свое качество юноше придется улучшить. Тренерский штаб уже разработал для него особый план

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Арда Гюлер Арда Гюлер
Футбол Футбол

Арду ждет непростой год.

После начала предсезонки «Реал» остался очень доволен Гюлером и его техникой, однако одно свое качество юному игроку предстоит улучшить.

Карло Анчелотти и его штаб считают, что Арде необходимо набрать вес и мышечную массу, сообщает Diario AS. Для этого была разработана специальная схема тренировок, благодаря которой он, не теряя скорости и креативности, увеличит свою физическую силу и мускулатуру.

Гюлеру необходимо поработать над своей силой, чтобы не стать легкой мишенью в контактных матчах, какие нередко случаются в Ла Лиге. Кроме того, ему не хватает выносливости, из-за чего ему тяжело проводить на поле полноценные 90 минут. В прошлом сезоне он провел 35 матчей, и лишь 5 из них он отыграл целиком.

План по увеличению массы тела Гюлера будет включать в себя диету и физические упражнения. Конечно же, и Антонио Пинтус внесет свой вклад в подготовку Арды.

Уже скоро мы и тренерский штаб впервые увидим Гюлера в его первом матче за «Реал» — мадридцы уже прилетели в США, где в понедельник они встретятся с «Миланом» в рамках предсезонного тура. Возможно, именно в этом матче турецкий полузащитник дебютирует в футболке «сливочных».

4 комментария

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w256pfwjsm
Пусть у Камавинги конспект возьмет
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Да, та самая летучая мышь
Какая бы там чудо программа не была, если наберёт массу то полюбому немного потеряет в проворливости
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Asad Nizamov
Только не надо превращать его в Бейла, так же в скорости и ловкости просядет
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lizarazu
Камавинга тоже набирал 👌🏻
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