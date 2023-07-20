Гюлер впечатлил «Реал» на предсезонке, но одно свое качество юноше придется улучшить. Тренерский штаб уже разработал для него особый план
Арду ждет непростой год.
После начала предсезонки «Реал» остался очень доволен Гюлером и его техникой, однако одно свое качество юному игроку предстоит улучшить.
Карло Анчелотти и его штаб считают, что Арде необходимо набрать вес и мышечную массу, сообщает Diario AS. Для этого была разработана специальная схема тренировок, благодаря которой он, не теряя скорости и креативности, увеличит свою физическую силу и мускулатуру.
Гюлеру необходимо поработать над своей силой, чтобы не стать легкой мишенью в контактных матчах, какие нередко случаются в Ла Лиге. Кроме того, ему не хватает выносливости, из-за чего ему тяжело проводить на поле полноценные 90 минут. В прошлом сезоне он провел 35 матчей, и лишь 5 из них он отыграл целиком.
План по увеличению массы тела Гюлера будет включать в себя диету и физические упражнения. Конечно же, и Антонио Пинтус внесет свой вклад в подготовку Арды.
Уже скоро мы и тренерский штаб впервые увидим Гюлера в его первом матче за «Реал» — мадридцы уже прилетели в США, где в понедельник они встретятся с «Миланом» в рамках предсезонного тура. Возможно, именно в этом матче турецкий полузащитник дебютирует в футболке «сливочных».
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