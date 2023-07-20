Арду ждет непростой год.

После начала предсезонки «Реал» остался очень доволен Гюлером и его техникой, однако одно свое качество юному игроку предстоит улучшить.

Карло Анчелотти и его штаб считают, что Арде необходимо набрать вес и мышечную массу, сообщает Diario AS. Для этого была разработана специальная схема тренировок, благодаря которой он, не теряя скорости и креативности, увеличит свою физическую силу и мускулатуру.

Гюлеру необходимо поработать над своей силой, чтобы не стать легкой мишенью в контактных матчах, какие нередко случаются в Ла Лиге. Кроме того, ему не хватает выносливости, из-за чего ему тяжело проводить на поле полноценные 90 минут. В прошлом сезоне он провел 35 матчей, и лишь 5 из них он отыграл целиком.

План по увеличению массы тела Гюлера будет включать в себя диету и физические упражнения. Конечно же, и Антонио Пинтус внесет свой вклад в подготовку Арды.

Уже скоро мы и тренерский штаб впервые увидим Гюлера в его первом матче за «Реал» — мадридцы уже прилетели в США, где в понедельник они встретятся с «Миланом» в рамках предсезонного тура. Возможно, именно в этом матче турецкий полузащитник дебютирует в футболке «сливочных».