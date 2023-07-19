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Анчелотти берет в предсезонное турне по США двух юниоров. Один уже забивал в ворота «Атлетико»

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Согласно отчету OK Diario, два юниора из «Кастилии» последуют за первой командой «Реала» в предсезонный тур по США.

Источник сообщает, что Карло Анчелотти вызвал Альваро Родригеса и Нико Паса для подготовки к сезону с главной командой в Лос-Анджелесе.

Альваро уже успел дебютировать за основную команду в прошлом сезоне. Нападающий даже сумел отличиться голом в ворота «Атлетико».

Нико, напротив, еще не играл за первую команду. Однако в последнее время он тренировался с основным составом. Юноша даже сумел впечатлить Тони Крооса.

В рамках предсезонного турне сливочные сыграют с «Манчестер Юнайтед» и «Миланом», прежде чем вступят в новый сезон в середине августа. Хорошая проверка?

1 комментарий

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Артём Поддубный
молодец Анчелотти)
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