Согласно отчету OK Diario, два юниора из «Кастилии» последуют за первой командой «Реала» в предсезонный тур по США.

Источник сообщает, что Карло Анчелотти вызвал Альваро Родригеса и Нико Паса для подготовки к сезону с главной командой в Лос-Анджелесе.

Альваро уже успел дебютировать за основную команду в прошлом сезоне. Нападающий даже сумел отличиться голом в ворота «Атлетико».

Нико, напротив, еще не играл за первую команду. Однако в последнее время он тренировался с основным составом. Юноша даже сумел впечатлить Тони Крооса.

В рамках предсезонного турне сливочные сыграют с «Манчестер Юнайтед» и «Миланом», прежде чем вступят в новый сезон в середине августа. Хорошая проверка?