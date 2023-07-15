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«Иметь два контракта одновременно – это непрофессионально». Роберто Карлос о Карло Анчелотти и сборной Бразилии

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Легенда и посол «Мадрида» Роберто Карлос прокомментировал будущее Карло Анчелотти в сборной Бразилии.

«Анчелотти уже говорил, что полностью сосредоточен на «Мадриде». Я не понимаю, почему вообще всплыла эта история между тренером и сборной Бразилии. Мало вероятно, что у него два контракта», - заявил Карлос СNN Brasil.

«Я знаю Анчелотти давно, не думаю, что он подписал новое соглашение, пока предыдущее еще не завершено – у него остается год по контракту с «Мадридом». Я продолжаю считать его тренером «Мадрида», я всегда его поддерживаю, часто путешествую с командой, поэтому не думаю, что договор с Бразилией у него уже подписан – Карло Анчелотти остается тренером «Реала».

«Он спрашивал меня о сборной, но не говорил о том, что подписал с ней что-то или собирается это сделать. Когда новость появилась, то я был удивлен – на мой взгляд иметь два контракта одновременно – это непрофессионально».

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