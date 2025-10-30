🎥 Трент заговорил на испанском! Успехами ученика поделилась его преподавательница

Трент Александер-Арнолд начал учить язык еще до перехода в «Мадрид», на презентации в «королевском клубе» он даже прочел заготовленную речь на испанском.

После переезда на «Бернабеу» англичанин продолжил совершенствовать свой испанский. Преподавательница Трента, Сара Дуке, отчиталась об успехах ученика:

«На это ушло всего 5 месяцев, но это было нелегко. Трент не просто выучил испанский. Он решил начать с нуля, иногда звучать несовершенно, но продолжать показывать себя день за днем. Когда он стоял на сцене в Мадриде, он говорил спокойно, ясно и проникновенно – дело было не в беглости речи. Важно другое – уважение, смелость и искреннее желание влиться в новое общество.

Для учителя иностранного языка такой момент невероятно важен. В тот день я увидела не просто игрока, говорящего на другом языке, я увидела человека, который превзошел самого себя. В футболе слова могут укрепить доверие, связь, идентичность. Вот так выглядит настоящий профессионал».

Трент мило продемонстрировал свой нынешний уровень испанского – правда похож на ученика на удаленке.

Бонус: фото преподавательница англичанина.

Как вам испанский защитника?