🎥 Марсело забыл постареть! Показал сумасшедший дриблинг в матче медиалиги Пике

У Марсело появился свой клуб в медиалиге Пике, экс-игроки отлично подготовили к этому аудиторию – эмоционально прошлись по работе судей на матчах «Мадрида» и «Барсы» .

Команда бразильца, получившая название «Скалл», начала сезон с двух поражений, в третьем матче в составе появилась легенда «королевского клуба». Марсело доказал, что вообще не растерял своих качеств.

Выдал эффектный дриблинг. Жаль, мяч не оказался в сетке.

Свой гол Марсело все же забил – с пенальти.

Магия Марсело не помогла, «Скалл» уступил в серии одиннадцатиметровых.

Значит, ждем еще одну игру от бразильца.