Почему Винисиус истерил из-за замены в класико? Алонсо менял его 7 раз в сезоне, в среднем играет по 68 минут

Главный хайлайт Винисиуса в прошедшем класико – истерика из-за замены на 72-й минуте встречи. Покидая поле, бразилец ругался, кричал на Хаби Алонсо, в гневе выдал: «Да в жопу! Я ухожу из команды!»

Вини даже на скамейку не сел сразу, демонстративно ушел в подтрибунку, но потом все же вернулся – после финального свистка успел предъявить Ламину Ямалю за предматчевые разговоры о жульничестве «Мадрида».

За свое поведение Винисиус уже публично извинился , правда, Алонсо в своем обращении не упомянул. Журналисты Sky Sports решили выяснить: как часто Хаби менял подопечного в сезоне-2025/26, если игрок выдал такую бурную реакцию.

В текущей кампании бразилец лишь трижды отыграл все 90 минут – в матчах Ла Лиги против «Леванте», «Атлетико» и «Вильярреала». Трижды Хаби выпускал игрока на поле со скамейки – против «Марселя» в ЛЧ, а также против «Овьедо» и «Хетафе» в чемпионате.

Во всех остальных играх Алонсо убирал Винисиуса с поля, в сезоне вингер пережил семь замен, в том числе в класико. В среднем в текущей кампании на клубном уровне бразилец проводит на поле 68 минут.

Замены Винисиуса в «Мадриде» в сезоне-2025/26

Во всех турнирах

Справедлив ли Хаби к Вини?