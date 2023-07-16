Человек, который привёл эту тройку в клуб.

По данным Relevo, главный скаут «Мадрида» Хуни Калафат организовал ужин для Джуда Беллингема, Браима Диаса и Арды Гюлера.

Фотографию, на которой запечатлено все трио, сделал именно он.

Планировалось, что в преддверии сезона между новичками клуба будут налаживать взаимодействие. Причем не только на поле, но и за его пределами. Как заметили испанские СМИ, у Беллингема и Диаса уже сложилась на тренировках особая связь.

За подписание всех трех игроков отвечал Хуни Калафат. Ему часто приходилось лично общаться с футболистами и их окружением.

Вполне вероятно, что двое из этих троих будут игроками стартового состава команды Анчелотти. Безусловно радует и тот факт, что клуб настолько сильно переживает за адаптацию новичков.