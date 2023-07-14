Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти дал небольшой инсайд, касательно тактики королевского клуба в новом сезоне.

«Возможно, в новом сезоне мы будем играть по другой системе. Мы должны найти новый стиль уже в туре, который является важной частью предсезонной подготовки», - заявил итальянский специалист.

Анчелотти часто использовал схему 4-3-3, но уход Карима Бензема, судя по всему, вынудит команду чаще переходить на более классическую 4-4-2.

Для примера.

Однако, если Анчелотти решит играть с Хоселу на острие, то можно вернуться и к старой схеме.

Мадридисты, как лучше поступить?