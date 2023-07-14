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«Мы должны найти новый стиль». Карло Анчелотти планирует изменить мадридский «Реал»

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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти дал небольшой инсайд, касательно тактики королевского клуба в новом сезоне.

«Возможно, в новом сезоне мы будем играть по другой системе. Мы должны найти новый стиль уже в туре, который является важной частью предсезонной подготовки», - заявил итальянский специалист.

Анчелотти часто использовал схему 4-3-3, но уход Карима Бензема, судя по всему, вынудит команду чаще переходить на более классическую 4-4-2.

Для примера.

Однако, если Анчелотти решит играть с Хоселу на острие, то можно вернуться и к старой схеме.

Мадридисты, как лучше поступить?

3 комментария

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Артём Поддубный
Главное чтобы папа Карло не упёрся в свои 4-3-3, а реально попробовал другие схемы, и разное сочетание игроков. И вообще если и будет 4-3-3, то явно не с Хоселу на острие, а с Родриго, и с права на фланге Вальверде, Диас, Гюлер, кто придумывает такие схемы как здесь в статье написано)))) Реалу в любом случае придется выкручиваться без топового ценрального форварда, если не придёт Мбаппе, ну Хоселу основным никто не сделает, это бред.
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Ruslan3132
Анчи нужно постараться на предсезонке...неопределенности со схемой могут привести к потерям очков, а очкошный футбол Хави на 1-0 может дать им отрыв в чемпе
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Геннадий Чеботарев
Ответ Артём Поддубный
Главное чтобы папа Карло не упёрся в свои 4-3-3, а реально попробовал другие схемы, и разное сочетание игроков. И вообще если и будет 4-3-3, то явно не с Хоселу на острие, а с Родриго, и с права на фланге Вальверде, Диас, Гюлер, кто придумывает такие схемы как здесь в статье написано)))) Реалу в любом случае придется выкручиваться без топового ценрального форварда, если не придёт Мбаппе, ну Хоселу основным никто не сделает, это бред.
с нашей молодежи 4-4-2 как будто создана для них. и есть скамейка и на позицию 10 два очень перспективных и многообещающих игрока. если анчелоти продолжит свою 4-3-3 играть,то он щамаринует молодежь а команда будет деградировать. а вероятность этого очень велика.
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