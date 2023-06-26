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❤️‍🔥 «Армия научила меня дисциплине и любви к стране». Мишель Герциг - жена скандалиста Куртуа, которая была командиром 15 израильских солдат 🤯🤯🤯

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Он в безопасности.

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа явно ведет себя скромнее дома, чем в национальной сборной. Почему? Пошуметь не получится, ведь его жена была командиром отряда в армии Израиля.

Мишель Герциг могла стать успешной моделью уже в 18 лет, но ей пришлось отложить свою мечту, чтобы отдать долг родине.

Супруга Куртуа была капитаном фрегата спасательного корабля, на исходе второго года службы. Она описала эту часть своей жизни, как «самое красивое и сложное время».

«Под моим командованием было 15 солдат. Это было лучшее время в моей жизни, но и самое трудное. Но то, что я делала, было очень важно... Я преодолела все предрассудки. Потому что была женщиной, занимающейся мужской работой. Я доказала, что намного сильнее и способнее, чем многие люди могут подумать.

Армия научила меня дисциплине. Я поняла ценность командной работы. Любовь к нашим собратьям, стране и семье. Вы поймете, что такое реальная ответственность и тяжелый труд. Это было нелегко. Были времена, когда я думала, что сломаюсь и сдамся. Но когда я оглядываюсь назад, то вижу, что это сделало меня той женщиной, которой я являюсь сегодня. Я стала лучше, как человек», - заявила Мишель.

Даже сложно представить, как уживаются эти двое.

10 комментариев

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Max Bochkov
Вот это армия, жаль, что меня там не было. А то в моей в/ч только две толстые засаленные поварихи служили, воровавшие продукты с камбуза. Вспомнить, по хорошему, нечего...)
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privet100
За такой бы я в атаку пошёл!
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Teodrakis
Такая поможет быстро разрядить обойму
+2
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Никита Филимонов
Каким еще "капитаном фрегата спасательного корабля" она была? Что за "фрегат спасательного корабля"? Она во флоте получается служила и тогда командовала не солтадами, а моряками? И как она командовать 15 солдатами, а тем более быть капитаном (хоть флота, хоть сухопутным), не будучи кадровым военным? На второй год срочной службы командовала и стала капитаном, ага! Чушь какая-то!
+1
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Evgen_Hazard
Ответ Max Bochkov
Вот это армия, жаль, что меня там не было. А то в моей в/ч только две толстые засаленные поварихи служили, воровавшие продукты с камбуза. Вспомнить, по хорошему, нечего...)
А что по сути это могло дать? Ходишь голодный (в сексуальном плане), а возле тебя потрясающей красоты, молодая девушка. Мне кажется это только усугубило бы дело)
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Ivan
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Саакян Сейран Арутюнович
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Artem Gavrishov
Красивая девушка!+++
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