10 комментариев

Он в безопасности.

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа явно ведет себя скромнее дома, чем в национальной сборной. Почему? Пошуметь не получится, ведь его жена была командиром отряда в армии Израиля.

Мишель Герциг могла стать успешной моделью уже в 18 лет, но ей пришлось отложить свою мечту, чтобы отдать долг родине.

Супруга Куртуа была капитаном фрегата спасательного корабля, на исходе второго года службы. Она описала эту часть своей жизни, как «самое красивое и сложное время».

«Под моим командованием было 15 солдат. Это было лучшее время в моей жизни, но и самое трудное. Но то, что я делала, было очень важно... Я преодолела все предрассудки. Потому что была женщиной, занимающейся мужской работой. Я доказала, что намного сильнее и способнее, чем многие люди могут подумать.

Армия научила меня дисциплине. Я поняла ценность командной работы. Любовь к нашим собратьям, стране и семье. Вы поймете, что такое реальная ответственность и тяжелый труд. Это было нелегко. Были времена, когда я думала, что сломаюсь и сдамся. Но когда я оглядываюсь назад, то вижу, что это сделало меня той женщиной, которой я являюсь сегодня. Я стала лучше, как человек», - заявила Мишель.

Даже сложно представить, как уживаются эти двое.