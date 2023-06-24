На сегодняшний день Хоселу – основной форвард «Реала». В прошедшем сезоне 33-летний испанец пошумел за «Эспаньол», а в следующем будет оправдывать ожидания Переса. Второй раз.

Если вы не знали: впервые «Реал» поверил в Хоселу еще больше десяти лет назад – талантливого 21-летнего форварда позвали на скамейку «Мадрида» подменять Роналду и Бензема, однако почти сразу Хоселу отправился в аренды.

Тем не менее, у него уже есть забитый мяч в футболке «Мадрида», причем в дебютном матче. В мае 2012-го «Реал» уже оформил чемпионство и в последнем туре выносил «Альмерию» 7-1 на «Бернабеу»: Хоселу выскочил в концовке, и на 87-й замкнул навес Роналду.