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Дебютный гол за «Реал» Хоселу забил еще 11 лет назад – изящно замкнул с передачи...Роналду

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На сегодняшний день Хоселу – основной форвард «Реала». В прошедшем сезоне 33-летний испанец пошумел за «Эспаньол», а в следующем будет оправдывать ожидания Переса. Второй раз.

Если вы не знали: впервые «Реал» поверил в Хоселу еще больше десяти лет назад – талантливого 21-летнего форварда позвали на скамейку «Мадрида» подменять Роналду и Бензема, однако почти сразу Хоселу отправился в аренды.

Тем не менее, у него уже есть забитый мяч в футболке «Мадрида», причем в дебютном матче. В мае 2012-го «Реал» уже оформил чемпионство и в последнем туре выносил «Альмерию» 7-1 на «Бернабеу»: Хоселу выскочил в концовке, и на 87-й замкнул навес Роналду.

2 комментария

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ten Hag
Это случайно не сезон 10/11?
+5
0
+5
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ten Hag
То чувство, когда Роналду было столько же лет, сколько тебе сейчас
Как летит время!
+4
0
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