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Смена капитанов в «Мадриде»: время Начо

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Начо Фернандес продлил контракт с «Мадридом» до 30 июня 2024 года. Кантерано потребовалось некоторое время на принятие решения, но теперь это официально – Начо остается в клубе своей жизни.

Роль Начо в команде несколько изменится. После переезда Карима Бензема в Саудовскую Аравию, кантерано станет первым капитаном команды Карло Анчелотти спустя 22 года после попадания в «Мадрид».

Серхио Рамос ушел в 2021 году, Марсело в 2022 и Карим в 2023, так в команде за три года поменялось три первых капитана.

Начо унаследует повязку от Карима Бензема, Лука Модрич, попавший в «Реал» в 2012 году станет вице-капитаном, третьим и четвертым капитанами будут Дани Карвахаль и Тони Кроос.

 

 

4 комментария

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Igor Ivanov
На самом деле, то что это будет он - это очень круто. Он один из тех, у кого стальные шарики.
Надеюсь, он также получит и больше игрового времени, чем раньше.
+8
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+8
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Mr. Galacticos
НАЧОнается новая жизнь с новым капитаном!
+5
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+5
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corazón blanco
Ответ Igor Ivanov
На самом деле, то что это будет он - это очень круто. Он один из тех, у кого стальные шарики. Надеюсь, он также получит и больше игрового времени, чем раньше.
В прошлом сезоне он один из лидеров среди защитников по количеству проведенных минут на поле. Начо очень импонирует, никогда не ноет, работает на тренировках и ждет своего часа, универсальный игрок и боец.
+1
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Хазяин
И Васкес пятый. Не стоит забывать думаю он тоже поиграет с повязкой в кубковых матчах
0
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