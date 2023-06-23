Начо Фернандес продлил контракт с «Мадридом» до 30 июня 2024 года. Кантерано потребовалось некоторое время на принятие решения, но теперь это официально – Начо остается в клубе своей жизни.

Роль Начо в команде несколько изменится. После переезда Карима Бензема в Саудовскую Аравию, кантерано станет первым капитаном команды Карло Анчелотти спустя 22 года после попадания в «Мадрид».

Серхио Рамос ушел в 2021 году, Марсело в 2022 и Карим в 2023, так в команде за три года поменялось три первых капитана.

Начо унаследует повязку от Карима Бензема, Лука Модрич, попавший в «Реал» в 2012 году станет вице-капитаном, третьим и четвертым капитанами будут Дани Карвахаль и Тони Кроос.